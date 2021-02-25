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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف آخر موعد للتقديم طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:01 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن آخر موعد لطلاب الدراسات العليا للتقديم فى برنامج الدكتوراة. 

وقال شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد، إنه تم فتح  باب التقديم للدراسات العليا برنامج الدكتوراة، قسم الفلسفة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، وآخر موعد هو اليوم 25 من فبراير.



وفى نفس السياق، كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة. 

وأشار عميد الكلية، إلى أن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة ببرنامج الماجستير هو إجادة الطالب واحدة من اللغات بحد أدنى، واجتياز الامتحان التحريري وهو عبارة عن أسئلة موضوعية، كتابة مقالة باللغة العربية عن موضوع ثقافي عام، بالإضافة إلى ترجمة جزء بسيط من اللغة الإنجليزية، مؤكدا اجتياز الامتحان الشفوي بعد الامتحان التحريري.
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