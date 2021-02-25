بإطلالة مميزة.. مذيعة قناة الأهلي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج "البيت الكبير" علي قناة النادي الأهلي، ووكيل أول نقابة الإعلاميين، علي مشاركة متابعيها بصورة جديدة ، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سهام صالح، في الصورة، بإطلالة مميزة، مرتدية فستان ستان انيق؛ وهو ما أبرز من رقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.



ووضعت سهام صالح لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.



جدير بالذكر أن سهام صالح، تقدم برنامج «البيت الكبير» على قناة النادي الأهلي يوميًا مع الكابتن هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق.





