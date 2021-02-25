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محافظات

صحة قنا: نستهدف تطعيم 579 ألفا و188 خلال الحملة القومية ضد شلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:31 م
د. راجى تاوضروس..
د. راجى تاوضروس.. وكيل وزارة الصحة بقنا
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يوسف رجب

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المديرية وضعت خطة بالتنسيق مع اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، لبدء انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.


وأوضح تاوضروس، أن الحملة سوف تبدأ من يوم الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021  وتهدف إلى تطعيم  579188 طفلا من عمر يوم وحتى عمر 5 سنوات سواء من المصريين وغير المصريين عن طريق الفم بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط"2".


وأضاف تاوضروس، أن الحملة سوف تتم عن طريق 1183 فريقا من الفرق الطبية سواء فرق  ثابتة ومتحركة مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة.


وأكد أن التطعيم للأطفال آمن جدًا وبالمجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الطبية والمواطنين.


وأشار تاوضروس، إلى أن الحملة التى أطلقت إشارة البدء لها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تأتى فى إطار جهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الحفاظ علي صحة المواطنين ودعم الحملات القومية.


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