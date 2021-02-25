فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

الإعلامية لينا شاكر تعلن إصابتها بالسرطان تنشر فوتوسيشن لها بعد سقوط شعرها تروي تفاصيل مؤلمة لمرض والدتها





برسالة حزينة ومؤثرة .. كشفت الإعلامية لينا شاكر المذيعة بقنوات النيل المتخصصة وتحديدا "نايل لايف" عن مرضها بالسرطان ، وسقوط شعرها بسبب جلسات الكيماوي ، وروت تفاصيل مؤلمة عبر رسالة طويلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مرضها ومرض والدتها وصديق لها بنفس المرض.

وجاءت الرسالة كالتالي :

انا عشت مع امي الله يرحمها تجربه الكانسر بكل حذافيرها وتفاصيلها من يوم اما اتشخصت ليوم وفاتها كانوا ١١ سنه ونصف

كميه الالم اللي عشته معاها في التجربه دي مرعب وكانت دعوتي لربنا انه يخفف عنها ويقدرني اني اسعدها ....واكيد كنت بفكر مع نفسي ليه كل ده ؟؟!!



وأضافت .. قبل وفاتها بيومين واحنا في المستشفي لقيتني بكتب كلام وكأني بكتب نعيها المهم ان في اللحظه دي شوفت حكمه ربنا بالنسبه ليا في كل اللي عدي وحمدته وشكرته لاني حسيت ان دي كانت احلي حاجه انا عملتها في حياتي ، وكأن ربنا اداني وقت احبها اكتر وادلعها واكون لها بنت كويسه واكون جنبها في كل لحظه زي ما كانت طول عمرها شيلانا عشان هي حقيقي كانت ملاك واحن واطيب ست في الدنيا



وقالت .. الدكتور اللي عملها الكشف اول مره زعقلي وقالي دي بتموت انتوا جهله !!! بس هي ما ماتتش وقتها وعاشت الحمدلله و الدكاتره بعد كده قالولي دي عملت record وانها كانت بالكتير تعيش خمس سنين وده ما حصلش واتوفت بعدها ب١١ سنه ونصف ، ربنا قادر علي كل شيء مهما كان عندنا علم هو له وقت وقدره اكيد مش عندنا احنا كبشر .. بعدها بقيت بقول كتير انا مش ماسكه في الدنيا ومستعده امشي في اي لحظه لاني ما بقتش فرحانه بحاجه خلاص ..قوم يجيلي صديقي الانتيم يجيلو كانسر



واكملت .. طبعا واحده زي عندها الخبره الطويله دي حقيقي اتصدمت اما عرفت بس زي ما واجهت كل لحظه مع امي بقوه هو كمان واجه الفتره بتاعت العمليه والكيماوي بقوه وربنا يديم عليه الشفا والصحه ، اتفقت معاه وهو في جلسه الكيماوي يوصفلي الاحساس بالظبط عشان كنت عايزه اعرف ماما الله يرحمها كانت بتحس بإيه ولاني مش ناسيه في واحده من جلسات الكيمو بتاعت ماما كانت في واحده ست في جلسه كيمو برضه جنبنا بس كانت بتتألم وبتشتكي لربنا بصوت عالي.. الست دي وجعتلي قلبي وبقيت ابص لماما وحسيت قد ايه امي ست قويه وحموله الله يرحمها



واضافت .. المهم انا كان بقالي سنه Heat free وبحاول اخلي شعري كيرلي طبعا هي معاناه بجد بس عشان اصمد اشتريت باروكه عشان البسها في الشغل لحد ما شعري يظبط ويتحسن وجيت في وقت بصيت للباروكه كده وقلت تفتكري حتحتاجيها في يوم لو اخدتي كيمو وده ماكنش يقين بس هي فكره خطرت علي بالي واول اما خلصت السنه وشعري ابتدي يتحسن ويبقي كيرلي حصلت المفاجأة اني بالصدفه احس ان في حته بليه كده في جسمي وفورا رحت اشوف ايه دي ومن هنا ابتديت الرحلة



وكشفت : عملت الفحوصات والتحاليل واتشخصت وعملت العمليه واخدت الكيماوي وبعدها الاشعاعي ، الحقيقه ان ماخدتش الخبر ده زي بقيه الناس ان صحيح جالي لحظه الانهيار كانت وانا بعمل المموجرام وماكنتش لسه اتشخصت بس لأني كنت بدعي ربنا انه ياخذني وانا علي رجلي وفي صحتي وكنت متصوره انه حيكتبهالي بس في اللحظه دي زعلت لاني ابتديت احس انا داخله علي ايه وفكرني بكل اللي عيشته مع ماما والحقيقه اني مش عايزه اعيشه تاني مع اي حد عزيز او غالي عليا وكنت فاكره اني خلاص اخدت نصيبي من المرض في كل اللي عيشته وشفته مع امي بس اتضح انه كاتبلي غير كده واسرع من ما كنت اتخيل انا كنت بقول اكيد حيجيلي كانسر زي ماما بس ما تخيلتش انو يكون بدري كده وانا عندي ٤٣ سنه واديني عرفت بنفسي الاحساس ودوقت جلسات الكيماوي والاشعاعي كمان



وقالت : انا بكتب كل الرغي ده عشان اوصل للاحساس اللي عندي دلوقتي ان انا مش زعلانه ومش خايفه انا بس طالبه منه اللطف وانا قدها ان شاء الله وزي اما كانت امي بتعمل كانت بتستحمل وراضيه وحمداه طول الوقت وقويه ، انا كمان هكون زيها .. شعري وقع واملي المره دي يطلع حلو بقه دا انا صبرت عليه سنه ويادوب اول اما اتحسن اخدت الكيمو ووقع

واستطردت : كله حيعدي ان شاء الله والمهم ان اي حد عنده المعركه دي او الحرب دي يحاول يرفع من روحه المعنويه وربنا حيقويه ويقدره ويحاول يطنش علي اي حاجه او اي حد يزعله عشان اللي مزعلك مش حييجي يشيل عنك وجعك وألمك وبهدله مرضك ولأن كمان مفيش حاجه في الدنيا مستهله ، حاولوا تكونوا جنب اللي بيحبوكوا بجد وبيسعدوكم



واختتمت : انا في الاول حبيت ان الموضوع ما يتعرفش وما قولتش لناس كتير من صحابي واهلي عشان ماكنتش عايزه حد يزعل او يقلق او حتي يشيل هم الخبر ده او يبصلي بنظره حزن او شفقه....بعد ال٨ شهور اللي فاتو خلاص دلوقتي انا جاهزه اني اقول للدنيا كلها مش عشان مستنيه حاجه.... بس عشان حاجه واحده ...وهي اني اكون مصدر قوه او إلهام واني أأكد لكل الناس ان دي مش نهايه الدنيا وان عادي ده مرض زي اي مرض ممكن يصيبنا وفي ناس اتولدت بأمراض او اعاقات وربنا قدرها انها تكون قويه وتبهرنا بإرادتها وقوتها



وزي اما قالولي علي ماما دي بتموت.. ده ما حصلش وربنا الحمدلله مد في عمرها ، مافيش حد فينا عارف ربنا كاتب له ايه ولا حيعيش قد ايه عشان كده انا بأكد لكم ان دي مش نهايه الدنيا وان طالما لسه فينا نفس لازم نبقي اقوياء ونحارب عشان اللي بنحبهم او حتي عشان وقتنا لسه ما جاش ، انا كان بقالي سنين كتيررررررره ما عملتش فوتو سيشن وقررت ان ده الشكل اللي حعمل بيه الفوتو سيشن دي.... اني اكون من غير شعر عشان ده حالي وافكرني واقول لكل واحد او واحده بيمروا بالتجربه دي انتم مش لوحدكم ملايين بيتعرضوا لها يوميا وبجد دي مش اخر الدنيا



وقالت : صحيح انا ما قدرتش انزل امشي في الشارع كده بس انا قادره اتصور كده واحطها عندي علي الwall وما اكونش مكسوفه او متضايقه واحطها علي كل الgroups اللي انا فيها عشان نشجع بعض اننا ما نزعلش ولا نكسف وان يجي اليوم اللي نقدر نمشي في الشارع كده وما نشيلش هم الباروكه ونكون اقوياء وراضيين

محدش عارف ربنا شايله ايه دي فرصه ترتبوا اوراقكم وتعرفوا انتم عايزين ايه حقيقي وتحققوه وتعرفوا ايه اللي فعلا مستاهل ومين اللي عايزينه في حياتكم ومين اللي خلاص مش مهم يكمل معاكم ...:دي مجرد فتره وحتعدي بكل حبايبكم واهلكم

وهنا لازم اشكر كل اللي ساندوني من اهلي واصحابي وزملائي اللي ادوني سبب اني اكون قويه بحبهم وجدعنتهم ووفاءهم ومش حعرف اكتب اساميكم لانكم كتير بس حقيقي ادتوني سبب اني اكون قويه بلمتكم حواليا ربنا ما يوريني فيكم اي حاجه وحشه ويقدرني اني اكون ليكم زي ما كنتم ليا

انا عارفه انها صفحه وحقلبها واكون مستعده لقضاءك يا رب وراضيه الحمد لله ، ربنا يقوي ويشفي كل مريض يارب ويهونها عليه وعلي كل حبايبه ، حقيقي انتم مهونين عليا كتير، ربنا يخليكم ليا ويسعدكم ويبارك لكم ، ‎ انا بكتب الكلام ده وانا خلصت خلاص والحمد لله عدت واللي جاي احسن ، ‎ان شاء الله

Be strong this too shall pass

اما بقي حكمته فانا لسه ما عرفتهاش بس اكيد حعرفها واكيد حياتي حتتغير وان شاء الله للاحسن

امانه لكل اللي عندي علي الwall ويعرف جدتي من فضلكم ماحدش يقولها لأني ماقولتلهاش انا عايزاها دائما تكون مطمئنه علينا كلنا وربنا يديم عليها الصحه.

