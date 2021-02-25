وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانوية بشأن امتحانات التابلت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أنه مسموح لطلاب المرحلة الثانوية في الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة ، للاطلاع على الكتب ال pdf والمصادر المتاحة لأن الامتحان open book.





وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصفين الأول والثاني الثانوي، سيتم عقدها إلكترونيا داخل المدارس على الحوسبة السحابية، عن طريق الإنترنت المتاح في المدرسة أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، وذلك للفئات التي تم تسليمها أجهزة تابلت، ‏بينما تعقد الامتحانات ورقيا لباقي الفئات بلجان ‏مراقبة ومؤمنة بالمدارس وفق الجدول المعلن.





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