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أخبار العالم

وضع خطير.. إجراءات مشددة للحكومة الفرنسية بسبب إصابات كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:38 م
رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي
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شيماء مصطفى
قال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الخميس، إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات مشددة، إذا استمر الوضع الصحي الخاص بزيادة إصابات فيروس كورونا في التدهور.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أوضح كاستكس أنه من المتوقع فرض إجراءات مشددة اعتبارًا من 6 مارس المقبل.

كما من المقرر أن يتم إغلاق العاصمة باريس و 19 منطقة أخرى اعتبارا من بداية مارس إذا استمرت بوادر تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإغلاق الجديد على مستوى البلاد ليس على جدول الأعمال، لكنه قال إن المواطنين يجب أن يكونوا في حالة تأهب قصوى للتأكد من احتواء الفيروس أثناء طرح اللقاحات.

وكانت الحكومة الفرنسية، أكدت أمس الأربعاء، تدهور الأوضاع بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، لافتة إلى أن الأمر مثير للقلق في عدد كبير من المقاطعات الفرنسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال، إن وضع جائحة كورونا في فرنسا في تدهور مستمر، ويثير القلق في نحو عشر مقاطعات.

وأضاف أن هذا التدهور يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة.
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