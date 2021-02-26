نفسى أمشى على رجلى .. مواطن يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

ناشد المواطن اسامة بدير عبد العال ، البالغ من العمر 44 عاما ً ، فى رسالة بعث لخدمة " بين الناس " التي يقدمها موقع " صدى البلد " ، المسئولين فى وزارة الصحة الموافقة إجراء عملية بالقدم على نفقة الدولة، بعد إصابته اثناء العمل.





ويقول فى رسالته : كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت اثناء العمل وحالتي تسوء يوما بعد يوم، وعندي أطفال وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ودخلى ضعيف جدا مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .





وأضاف : بعد معاناة منذعامين مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالبا بمساعدته فى إجراء عمليه لقدمه حتى يستطيع السير على قدميه مرة أخرى.





وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".





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