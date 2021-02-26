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بين الناس

نفسى أمشى على رجلى .. مواطن يناشد وزارة الصحة علاجه على نفقة الدولة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن اسامة بدير عبد العال ، البالغ من العمر 44 عاما ً ، فى رسالة بعث لخدمة " بين الناس " التي يقدمها موقع " صدى البلد " ، المسئولين فى وزارة الصحة الموافقة إجراء عملية بالقدم على نفقة الدولة، بعد إصابته اثناء العمل. 

ويقول فى رسالته : كنت أعيش حياة مستقرة إلى أن أراد الله وأصبت اثناء العمل وحالتي تسوء يوما بعد يوم، وعندي أطفال وانا مش معايا تكلفة العلاج وظروفى المادية لا تتحمل ودخلى ضعيف جدا مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .

   وأضاف : بعد معاناة منذعامين مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالبا بمساعدته فى إجراء عمليه لقدمه حتى يستطيع السير على قدميه مرة أخرى. 

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
0 114 351 6790
0 115 113 4501
0 114 997 4395
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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