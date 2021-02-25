جاءت من بقايا الطعام.. حكاية أشهر أكلة في المطبخ الأسباني

تشتهر كل دولة بالإضافة إلى معالمها السياحية و التاريخية والأثرية أيضا بأطعمتها الشهيرة، وهناك بعض الدول التى تشتهر بمطبخها وتتفرد ببعض الأطعمة التي لا يتم إعدادها أو طبخها فى اى بلد آخر.









ومن هنا أصبحنا نرى نوعا جديدا من أنواع السياحة وهى سياحة زيارة المطاعم وخوض تجربة تذوق وجبات وطبخات جديدة، وهو أمر يدعم السياحة ويساعد على ارتقاء ونمو اقتصاديات الدول ويزيد من مواردها المالية من العملات الأجنبية .









ولعل المطبخ الاسباني من اشهر مطابخ العالم والذي يتهافت الجميع إلى خوض تجربة تذوق طعامه وهذا عائد لانه يمزج بين قوائم طعام شعوب دول البحر المتوسط والمتأثرة بالأطباق الفرنسية والأوربية الشمالية .



















ويتميز المطبخ الأسباني باستخدامه الخضروات والأسماك الطازجة ويستعمل الأعشاب التي تعطي المأكولات نكهة طيبة .









وتعد وجبة باييّلا Paella أشهر وجبات المطبخ الاسباني وأحد الأطباق الإسبانية الأكثر شيوعًا وتقليدًا، وتعنى كلمة Paella حين تترجم إلى العربية اسما مشتقا من كلمة "بقايا" .









والباييلا عبارة عن طبق أرز مع الزعفران والفاصوليا واللحوم ، وفى الغالب يتم تحضيره من الأرز مع القليل من المأكولات البحرية بالإضافة إلى الروبيان وفى بعض الأحيان يصنع الباييه من الأرز المصبوغ بحبر البحار الأسود .









لكن المكون الذي لا يتغير في هذا الطبق هو بالتأكيد الأرز بالزعفران.











اقرأ أيضا : اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع .. حكاية مثل يقوله المصريون بشكل خاطئ









ويقال إن الطبق الرئيسي بالأرز جاء خلال فترة حكم العرب، فكانوا يوزعون ما يزيد عن موائدهم لفقراء المدن، في خليط يجمع “بقايا” الطعام، وأن الاسم جاء من هذا التقليد وامتلك مع الوقت هويته الخاصة.



