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أستاذ تاريخ: الخديوي إسماعيل تملك أراضي من المنيا لشبين القناطر وأرض حديقة الحيوان

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:50 م
عاصم الدسوقي
عاصم الدسوقي
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ندى رأفت
أكد الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والعميد السابقة لكلية الآداب جامعة حلوان، أن طبقة كبار الملاك هي ميراث لفترة محمد علي، حيث إن القرن التاسع عشر شهدت مصر نموا كبيرا لطبقة كبار ومتوسطي الملاك، وملكيات الأراضي الزراعية كان لعدد قليل من المواطنين، وكان يتحصل بعض المواطنين على ما يفوق الـ10 آلاف فدان، وأسرة محمد علي تملكت أراضي كثيرة في مصر.

وأضاف "الدسوقي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الخديوي إسماعيل تملك الأراضي من المنيا وحتى شبين القناطر، كما أنه أقام قصر لجواريه مكان حديقة الحيوانات الحالي، مشيرًا إلى أن منطقة بين السرايات كان بها قصر ابنته الأميرة فاطمة، وكلية الفنون التطبيقية كانت اسطبل للخيول.

وتابع: "دستور 23 كان يحدد أن من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ يكون ممن يدفعوا قيمة ضريبة 150 جنيها سنويًا وكانت تمثل 300 فدان، كما أن مجلس النواب رفض تعليم أولاد الفلاحين بسبب أنه سيغير التركيبة الاجتماعية"، مؤكدًا أنه بعد ثورة يوليو حدث تلاعب في تحديد صفة الفلاح.
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