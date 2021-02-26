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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بالسوق السياحي بالأقصر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:52 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار زيارتهما الحالية للأقصر،  قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني بجولة تفقدية بالسوق السياحي، حيث التقيا  بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها، واستمعا الي مشاكلهم ومطالبهم والتحديات التي تواجههم.

وخلال اللقاء قام العاملون بالبازارات بتوجيه الشكر لوزيري السياحة والآثار والطيران المدني على اطلاق مبادرة " شتي في مصر" والتي أتاحت للمصريين لزيارة مدينة الأقصر مما ساهم في رواج السوق نسبيًا من خلال اقبال الزائرين علي شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة .

 كما اعربوا عن سعادتهم بمواعيد غلق البازارات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء حيث يتم غلقها يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا،  عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحا. 

وفي نهاية اللقاء أعربوا  عن سعادتهم باهتمام وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني وحرصهما على مقابلتهم والاستماع اليهم ووعدهم  بالعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بالسوق السياحي بالأقصر
وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بالسوق السياحي بالأقصر
وزير السياحة والآثار في جولة تفقدية بالسوق السياحي بالأقصر
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