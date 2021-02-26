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رياضة

نجم الزمالك السابق عن محمد عواد وأبوجبل: النفسنة في كرة القدم تأثيرها سلبي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:45 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفريق عانى من الإجهاد في مباراة تونجيث السنغالي بدوري أبطال افريقيا.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن النقص في الأجنحة كان له تأثير سلبي على الفريق بشكل كبير.

وتابع :"أحمد أبو الفتوح كان يجب أن يكمل المباراة لنهايتها وإشراك عبدالله جمعة في مركز الجناح".

وأضاف:"إشراك حسام أشرف كان علامة استفهام خاصة وأنه لا يشارك في بطولة الدوري من الأساس وكان الأجدى الدفع بإمام عاشور مبكرًا".

وأكد وليد صلاح عبداللطيف أنه لا يوجد شيء في كرة القدم برفض أي لاعب الجلوس احتياطي لزميله في الفريق موضحا  أن من البداية كان لابد من وقفة صارمة".

وتابع :"محمد عواد يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد وأبو  جبل طلب الحصول على نفس راتب محمد عواد".

وأضاف :"النفسنة في كرة القدم سيكون لها تأثير سلبي على الإطلاق على الفريق بأكمله".
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