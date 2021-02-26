نجم الزمالك السابق عن محمد عواد وأبوجبل: النفسنة في كرة القدم تأثيرها سلبي

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفريق عانى من الإجهاد في مباراة تونجيث السنغالي بدوري أبطال افريقيا.





وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن النقص في الأجنحة كان له تأثير سلبي على الفريق بشكل كبير.





وتابع :"أحمد أبو الفتوح كان يجب أن يكمل المباراة لنهايتها وإشراك عبدالله جمعة في مركز الجناح".





وأضاف:"إشراك حسام أشرف كان علامة استفهام خاصة وأنه لا يشارك في بطولة الدوري من الأساس وكان الأجدى الدفع بإمام عاشور مبكرًا".





وأكد وليد صلاح عبداللطيف أنه لا يوجد شيء في كرة القدم برفض أي لاعب الجلوس احتياطي لزميله في الفريق موضحا أن من البداية كان لابد من وقفة صارمة".