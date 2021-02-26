رسالة قوية لإيران.. أول تعليق من البنتاجون على ضرب سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية التي استهدفت سوريا، قصفت فصائل مدعومة من إيران جاء ردًا على الهجمات على قوات التحالف في العراق.





وأضافت الوزارة في بيان لها إن الغارات على مواقع فصائل تابعة لإيران دمرت عددًا من المنشآت قرب نقطة حدودية مع العراق.





وتابع البيان: ": المجموعات المستهدفة في سوريا تضمنت كتائب حزب الله العراقية وكتائب سيد الشهداء"، مشيرًا إلى أن الرد العسكري مصحوبًا بالإجراءات الدبلوماسية يبعث برسالة واضحة بأن الرئيس جو بايدن سيحمي قوات التحالف الدولي.



