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أخبار العالم

نتنياهو يكشف عن تفاصيل رسالته حول إيران إلى بايدن

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية: "أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه، ونحن لن نترك أمن إسرائيل في يد أحد".

وأوضح: "أنا وبايدن صديقان حميمان، تحدثنا كثيرا عن إيران لمدة ساعة كاملة، وأخبرته بأنه سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فواجبي كرئيس وزراء إسرائيل هو منع تكرار الفظائع المرتكبة ضد شعبنا".

وأضاف: "بايدن سيفعل أي شيء ضروري لمنع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية، وأن الاعتماد فقط على اتفاق مع مثل هذا البلد هو خطأ".

وذكر نتنياهو أن "الأمرين اللذين سيبطئان سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية، هما تهديد عسكري حقيقي وعقوبات شديدة".
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