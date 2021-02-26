وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الغارات الجوية التي استهدفت موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، كانت بتوجيه منه ومن الرئيس جو بايدن.





وأضاف أوستن في تصريحات صحفية: "الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية مني وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب".





وتابع: "أثق أن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه المليشيات المسئولة عن الهجمات الأخيرة في أربيل بالعراق".





واستطرد أوستن قائلًا: ": العملية تمت بإلقاء قنبلة على مجموعة مباني على الحدود السورية العراقية تستخدم لعبور مقاتلي المليشيات".





وكانت وزارة الدفاع الأمريكيو أعلنت، منذ ساعات، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا.





وقال المتحدث باسم الوزارة جيمس كيربي، إنه "بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا".





وأوضح أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.





وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت "ردا على هجمات أخيرة ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطاول هؤلاء الجنود".



