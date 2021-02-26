حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة لإزالة الاشغالات والتعديات وذلك في إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الاقليم بالتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.









وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق إن الحملة جرت بالتعاون مع شرطة المرافق واستهدفت رفع الاشغالات بشارع الحبيبى وأسفل كوبرى شارع ١٥ مايو وكذلك ازالة التعديات على الطريق العام وتحرير محاضر للمخالفين.





وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالحي قامت بعدة حملات موسعة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف مناطق الحى وأسفرت الحملات عن رفع 150 طن قمامة مضيفا بأن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين فى ظل اجراءات مواجهة فيروس كورونا.

من جانبها تفقدت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية المحطات الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه ومدينه طوخ للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى المدفن الصحى للتخلص الآمن منها.





وبدأت ريان جولتها بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه.





كما تفقدت المحطة الوسيطة بطوخ المقامه على مساحة تبلغ حوالى 4861م2 وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى.





وأكدت ضرورة نقل المخلفات اولا باول وتكليف رؤساء المدن والأحياء بمراجعه وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.





وشددت ريان على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.