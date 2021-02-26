نقدم لكم طريقة عمل صينية مكرونة فى الفرن بـ 3 وصفات مميزة يمكنك تقديمها على مائدة اسرتك يوم الجمعة من ابداع الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سى سفرة.





الوصفة الاولى

مقادير مكرونة بالقرع والبيف بيكون

قرع

بيف بيكون

مكرونة

موتزاريلا مبشورة

بارميزان مبشورة

جبنة كريمي

جبنة روكفورد

زعتر فريش كريمة حسب الحاجة ماء مغلى زيت ذرة ملح فلفل

طريقة تحضير مكرونة بالقرع و البيف بيكون

* اسلقي المكرونة فى ماء مغلى بملح لمدة 7 الى 10 دقائق





* تبلى القرع بملح وفلفل و زيت و يوضع على صينية الفرن مع البيف بيكون و يدخل الفرن حتى يتكرمل لمدة 30 دقيقة و اخلطى الجبنة الكريمي مع الروكفرود





* اهرسى القرع و ترص المكرونة ثم الجبنة و القرع و البيف بيكون فى بايركس وو ضعى باقى خليط القرع و الصوص مع الجبنة الموتزاريلا و البارميزان و يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى و يقدم بالهنا





مقادير مكرونة بالكريمة

مكرونة كريمة دجاج مكعبات

بصل شرائح

زبدة

بروكلي

كوسا

جزر

فلفل ألوان

ملح – فلفل

جبنة موتزريلا

طريقة تحضير مكرونة بالكريمة

* اسلقي المكرونة في ماء وملح و ضعي زيت في طاسة مع بصل وثوم مفروم وقلبيه جيدا حتى يحمر ثم اضيفي مكعبات صدور الدجاج والخضروات بعد تقطعيها مكعبات





* اضيفي اليها الملح والفلفل ثم المكرونة المسلوقة و استمري في تقليبها ثم ضعيها في طاجن فرن مع كريمة لباني وجبنة موتزريلا وادخليها فرن ساخن ثم يقدم.

طريقة عمل مكرونة بالخضار في الفرن

مقادير مكرونة بالخضار في الفرن

مكرونة

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

بيض

لبن

جزر

فلفل ألوان

بسلة

كريمة لباني

صلصة طماطم

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

زعتر

بقدونس

زيت

ملح فلفل

طريقة تحضير مكرونة بالخضار في الفرن

* اسلقي المكرونة في ماء وملح وزيت و افرمي البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية ثم ضعيه في طاسة بها زيت و قلبيه حتى يحمر مع مكعب مرقة و زعتر و بقدونس





* اضيفي اللحمة المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه ثم اضيفي اليه الجزر و البسلة مع ملح وفلفل وفلفل الوان مقطع





* اضيفي اليه ملعقة صلصة وقلبي الخليط جيدا و اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها من ماء السلق و انقلي الخليط الى طاجن فرن





* اخلطي البيض مع اللبن والكريمة وصبيها في الطاجن ثم رشي عليها جبنة مبشورة وجبنة موتزاريلا وادخليها فرن ساخن و قدميها بعد أن يحمر وجهها





مقادير مكرونة نجرسكو

دجاجة

مكرونة

بسلة

مشروم

بصل ثوم زعتر بقدونس

جبنة موتزاريلا كريمة لباني

دقيق لبن

سمـنة ملح فلفل

طريقة تحضير مكرونة نجرسكو

* قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيها في طاسة بها سمنة على النار حتى تصفر و اضيفي الثوم المفروم وقلبيهم جيدا وقليل من الزعتر المفروم





* اضيفي الدجاج المقطع والمشروم والبسلة وملح وفلفل وقلبيها جيدا و اسلقي المكرونة في ماء مغلي وزيت وملح





* اضيفي المكرونة المسلوقة وقلبيها جيد و ضعي سمنة مع الدقيق حتى يختلط ثم اضيفي اللبن واستمري في التقليب حتى يثقل ثم اضيفي اليه القليل من الكريمة اللباني

ضعي الخليط في طاجن الفرن وصبي عليها البشاميل ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا و ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها



