طريقة عمل طاجن الفول بـ 4 وصفات مغذية ولذيذة

يعد طاجن الفول من أكثر الأكلات التى تمنح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية وتعزز إفراز هرمون السعادة وهو بالوقت نفسه فى متناول يد الجميع ومذاقه لذيذ جدا.





ونقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول بمذاقات متعددة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بي سى سفرة.





مقادير طاجن الفول بالطحينة

علبة فول مدمس

كوب طحينة

ماء

ملح فلفل





طريقة تحضير طاجن الفول بالطحينة

* يتم عمل الطحينة عن طريق اضافة الماء على الطحينة وبعد ذلك يتم وضع الفول ثم الطحينة فى طاجن و يدخل الفرن حتى النضج و يقدم





- الطريقة الثانية

مقادير طاجن الفول بالبيض والخضار

فول مدمس

فلفل ألوان

فلفل حار

بصل

طماطم

كمون ناعم

ملح فلفل أسود

سمنه بقدونس مفروم بيض





طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض والخضار

* شوحى البصل والفلفل الألوان الحار الشرائح فى السمنة على النار و أضيفى الطماطم والبقدونس المفروم





* أضيفى الفول والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبى





* إخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود وأضيفيه لخليط الفول وأدخليه الفرن لمدة ½ ساعة حتى تمام النضج





الطريقة الثالثة:

مقادير طاجن فول بالخضرة

فول مدمس

بصل مفروم

بقدونس

شبت

كزبرة خضراء

سمنه

5 بيضة ملح فلفل أسود





طريقة تحضير طاجن فول بالخضرة

* شوحى البصل والخضرة فى السمنة على النارو أضيفى الملح والفلفل الأسود والفول وقلبى و إضيفى البيض بعيدًا عن النار

* ضعي الخليط فى طاجن وأدخليه الفرن حتى تمام النضج





- الطريقة الرابعة

مقادير طاجن فول بالخضار و البيض في الفرن

فول مدمس

فلفل رومى أخضر

بصل

طماطم

كمون ناعم

سمنه

بيض

ملح

بقدونس مفروم

فلفل أسود





طريقة تحضير طاجن فول بالخضار و البيض