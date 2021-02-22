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طريقة عمل طاجن الفول بـ 4 وصفات مغذية ولذيذة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:32 م
طريقة عمل طاجن الفول
طريقة عمل طاجن الفول بـ 4 وصفات مغية ولذيذة
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اسماء محمد
يعد طاجن الفول من أكثر الأكلات التى تمنح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية وتعزز إفراز هرمون السعادة وهو بالوقت نفسه فى متناول يد الجميع ومذاقه لذيذ جدا.

ونقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول بمذاقات متعددة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بي سى سفرة.

مقادير طاجن الفول بالطحينة
علبة فول مدمس 
كوب طحينة 
ماء 
ملح فلفل

طريقة تحضير طاجن الفول بالطحينة
* يتم عمل الطحينة عن طريق اضافة الماء على الطحينة وبعد ذلك يتم وضع الفول ثم الطحينة فى طاجن و يدخل الفرن حتى النضج و يقدم

- الطريقة الثانية
مقادير طاجن الفول بالبيض والخضار
فول مدمس 
فلفل ألوان 
فلفل حار 
بصل 
طماطم 
كمون ناعم 
ملح فلفل أسود 
سمنه
بقدونس مفروم
 بيض 

طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض والخضار
* شوحى البصل والفلفل الألوان الحار الشرائح فى السمنة على النار وأضيفى الطماطم والبقدونس المفروم

* أضيفى الفول والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبى

* إخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود وأضيفيه لخليط الفول وأدخليه الفرن لمدة ½ ساعة حتى تمام النضج

الطريقة الثالثة:
مقادير طاجن فول بالخضرة
فول مدمس 
بصل مفروم
بقدونس 
شبت 
كزبرة خضراء 
سمنه
5 بيضة ملح فلفل أسود 

طريقة تحضير طاجن فول بالخضرة
* شوحى البصل والخضرة فى السمنة على الناروأضيفى الملح والفلفل الأسود والفول وقلبى وإضيفى البيض بعيدًا عن النار
* ضعي الخليط فى طاجن وأدخليه الفرن حتى تمام النضج 

- الطريقة الرابعة 
مقادير طاجن فول بالخضار و البيض في الفرن
فول مدمس 
فلفل رومى أخضر 
بصل 
طماطم 
كمون ناعم 
سمنه
بيض 
ملح 
بقدونس مفروم 
فلفل أسود 

طريقة تحضير طاجن فول بالخضار و البيض
* شوحى البصل فى السمنة ثم ضيفى الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس ثم ضيفى الفول وقلبى و صبى الخليط فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود وأدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه
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