ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تأثيرات صحية رائعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي؟

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:32 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد هذه الأيام هي موسم الفول الحيراتي والمعروف عنه أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين التي تقدم تأثيرات صحية رائعة، مثل تحسين الوظيفة الحركية والمناعة وفقا لـ " هيلث لاين". 

إليك 10 فوائد صحية للفول الحيراتي 

الفول مغذي بشكل لا يصدق ومصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان والبروتين وحمض الفوليك والمنغنيز والنحاس والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى.
الفول غني بـ L-dopa ، والذي يحوله جسمك إلى الدوبامين. نظرًا لأن مرض باركنسون يتميز بانخفاض مستويات الدوبامين ، فقد يساعد تناول الفول في علاج الأعراض. لا يزال ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.

يحتوي الفول الحيراتي على مركبات ثبت أنها تعزز نشاط مضادات الأكسدة للخلايا البشرية في الدراسات المعملية. نظرًا لأن مضادات الأكسدة تعزز وظيفة المناعة ، فإن تناول الفول قد يعزز المناعة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.


تشير الأبحاث التي أجريت على كل من الحيوانات والبشر إلى أن المستويات الكافية من المنغنيز والنحاس - وهما عنصران مغذيان وفير في الفول - قد يعززان قوة العظام.


قد يساعد الاستهلاك المنتظم للفول الفول في زيادة مستويات الحديد في الدم وتحسين أعراض فقر الدم الناتج عن عدم كفاية تناول الحديد.


الفول محملة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم التي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

قد يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف - مثل الفول - على إنقاص الوزن واستهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام.

الفول غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن ترتبط بالكوليسترول وتزيله من الجسم. ثبت أيضًا أن هذا النوع من الألياف يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يجب إزالة الفول من القرون والطلاء الخارجي قبل تناوله. يمكن إضافة الفول المطهو ​​على البخار أو المحمص إلى مجموعة متنوعة من الوجبات والوجبات الخفيفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

18 فائدة غير متوقعة للسبانخ .. تعرف عليها

أبرزها الموز.. أطعمة رخيصة تحسن المزاج وتجلب السعادة..تعرف عليها

22 فائدة غير متوقعة للبازلاء

فوائد غير متوقعة للسمسم

تحارب الكوليسترول ..فاكهة مهملة لها 5 فوائد غير متوقعة

لـ الرجال.. تناول هذه البذور يوميا وشاهد النتيجة

ترشيحاتنا

وزيرالتعليم : كذَّبنا خبر تأجيل الدراسة و الامتحانات عشرات المرات

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

أمر هام.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسا عربيا بقصر الشاطئ

أكثر انتشارا.. خبير أوبئة يوضح سيناريوهات الموجة الثالثة لكورونا

تحذير شديد اللهجة لـ الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا البريطانية

الصحة تحذر من زيارات رمضان: زيادة الإصابة بـ كورونا متوقعة خلال أبريل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور

بعد خلعها الحجاب.. جلسة تصوير جديدة لـ حنين حسام وتؤكد: أنا أحلى من نانسي عجرم