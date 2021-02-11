تأثيرات صحية رائعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي؟

يحتوي الفول الحيراتي على مركبات ثبت أنها تعزز نشاط مضادات الأكسدة للخلايا البشرية في الدراسات المعملية. نظرًا لأن مضادات الأكسدة تعزز وظيفة المناعة ، فإن تناول الفول قد يعزز المناعة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.







