تأثيرات صحية رائعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي؟

تعد هذه الأيام هي موسم الفول الحيراتي والمعروف عنه أنه غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين التي تقدم تأثيرات صحية رائعة، مثل تحسين الوظيفة الحركية والمناعة وفقا لـ " هيلث لاين".
إليك 10 فوائد صحية للفول الحيراتي
الفول مغذي بشكل لا يصدق ومصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان والبروتين وحمض الفوليك والمنغنيز والنحاس والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى.
الفول غني بـ L-dopa ، والذي يحوله جسمك إلى الدوبامين. نظرًا لأن مرض باركنسون يتميز بانخفاض مستويات الدوبامين ، فقد يساعد تناول الفول في علاج الأعراض. لا يزال ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول هذا الموضوع.
يحتوي الفول الحيراتي على مركبات ثبت أنها تعزز نشاط مضادات الأكسدة للخلايا البشرية في الدراسات المعملية. نظرًا لأن مضادات الأكسدة تعزز وظيفة المناعة ، فإن تناول الفول قد يعزز المناعة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
تشير الأبحاث التي أجريت على كل من الحيوانات والبشر إلى أن المستويات الكافية من المنغنيز والنحاس - وهما عنصران مغذيان وفير في الفول - قد يعززان قوة العظام.
قد يساعد الاستهلاك المنتظم للفول الفول في زيادة مستويات الحديد في الدم وتحسين أعراض فقر الدم الناتج عن عدم كفاية تناول الحديد.
الفول محملة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم التي قد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم.
قد يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف - مثل الفول - على إنقاص الوزن واستهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام.
الفول غني بالألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن ترتبط بالكوليسترول وتزيله من الجسم. ثبت أيضًا أن هذا النوع من الألياف يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
يجب إزالة الفول من القرون والطلاء الخارجي قبل تناوله. يمكن إضافة الفول المطهو على البخار أو المحمص إلى مجموعة متنوعة من الوجبات والوجبات الخفيفة.