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طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 م
طريقة عمل فول بالصلصة
طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات
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اسماء محمد
يعد الفول بالصلصة من اكثر الاكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والمناسبة لفصل الشتاء لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالصلصة بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.

طريقة عمل فول بالصلصة 
مقادير فول بالصلصة
فول مدمس 
ثوم 
بصل 
كرفس 
كرات 
كزبرة 
عصير طماطم 
صلصة طماطم
 شطة هريسة 
كزبرة ناشفة 
كمون
 ملح وفلفل
 زيت 
طريقة تحضير فول بالصلصة
* في طاسة على النار، يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم

* يقلب على النار مع زيت زيتون، ويضاف إليه كرات مفروم وكرفس مفروم

* تتبل بملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة وهريسة

* وتضاف الكزبرة الخضراء مع قليل من الماء وتترك لتغلي يضاف الفول المدمس ويقلب.

مقادير فول مدشوش بالصلصة والتقلية
فول مدشوش مسلوق
 ثوم
 بصل
 كرفس 
كرات كزبرة 
عصير طماطم
 صلصة طماطم 
كزبرة ناشفة 
كمون 
ملح وفلفل 
زيت 
طريقة عمل فول مدشوش بالصلصة والتقلية
* يشوح الثوم مع البصل ويضاف الكرفس والكرات والكزبرة يضاف عصير الطماطم مع صلصة الطماطم يضاف الكمون والملح والفلفل

* يسلق الفول نصف سلقة ثم يضاف إلى صوص الطماطم ويقلب جيدا ويترك حتى تغلي ثم يضاف الكزبرة الخضراء وتترك حتى تغلي ثم تقدم.
مقادير فول بالصلصة واللية 
فول مدمس 
بصل 
طماطم مبشورة
 طماطم  حلقات
ثوم زيت كزبرة جافة 
فلفل حار
 ملح وفلفل 
لية مفرومة 
بقدونس مفروم 
خبز بلدي  للتقديم

طريقة تحضير فول بالتقلية والطماطم والزيت
* ترفع اللية مع زيت على النار ثم يضاف الثوم والبصل ويقطع الفلفل الحار والبقدونس ةيضاف الفلفل الحار والكزبرة والطماطم والبقدونس والملح والفلفل.

* يضاف الفول ويترك قليلًا ثم يفرغ المحتوى في طاجن فرن وفوقه حلقات الطماطم ويسوى بالفرن ثم يقدم مع الخبز البلدي.
طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات
طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات
طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات
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