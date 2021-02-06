طريقة عمل فول بالصلصة للشيف شربيني بـ 3 وصفات

يعد الفول بالصلصة من اكثر الاكلات الشعبية المنتشرة فى مصر والمناسبة لفصل الشتاء لذا نقدم لكم طريقة عمل فول بالصلصة بـ 3 وصفات مختلفة للشيف شربيني.





طريقة عمل فول بالصلصة

مقادير فول بالصلصة

فول مدمس

ثوم

بصل

كرفس

كرات

كزبرة

عصير طماطم

صلصة طماطم

شطة هريسة

كزبرة ناشفة

كمون

ملح وفلفل

زيت

طريقة تحضير فول بالصلصة

* في طاسة على النار، يوضع زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم





* يقلب على النار مع زيت زيتون، ويضاف إليه كرات مفروم وكرفس مفروم





* تتبل بملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة وهريسة





* وتضاف الكزبرة الخضراء مع قليل من الماء وتترك لتغلي يضاف الفول المدمس ويقلب.





مقادير فول مدشوش بالصلصة والتقلية

فول مدشوش مسلوق

ثوم

بصل

كرفس

كرات كزبرة

عصير طماطم

صلصة طماطم

كزبرة ناشفة

كمون

ملح وفلفل

زيت

طريقة عمل فول مدشوش بالصلصة والتقلية

* يشوح الثوم مع البصل و يضاف الكرفس والكرات والكزبرة يضاف عصير الطماطم مع صلصة الطماطم يضاف الكمون والملح والفلفل





* يسلق الفول نصف سلقة ثم يضاف إلى صوص الطماطم و يقلب جيدا ويترك حتى تغلي ثم يضاف الكزبرة الخضراء وتترك حتى تغلي ثم تقدم.