وكيل الشباب والرياضة بالغربية: تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

استأنفت مديرية الشباب والرياضة بالغربية ( الادارة العامة للرياضة) اليوم الجمعة تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية بالمحافظة وذلك بمنطقة ميدان ستوتة( السكة الحديد بطنطا )

ويهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة الساعة 9صباحا إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

كما يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه للرياضه ومديرية الشباب والرياضة بالغربية وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزارة .



