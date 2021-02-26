وكيل الشباب والرياضة بالغربية: تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

استأنفت مديرية الشباب والرياضة بالغربية ( الادارة العامة للرياضة) اليوم الجمعة تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية بالمحافظة وذلك بمنطقة ميدان ستوتة( السكة الحديد بطنطا )
ويهدف البرنامج الذى ينفذ كل يوم جمعة الساعة 9صباحا إلى خدمة راغبى ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة لحثهم على الرياضه واداء التمارين الرياضية بصفه مستمره وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.
كما يقام البرنامج فى إطار التعاون المشترك بين الاداره المركزيه للرياضه ومديرية الشباب والرياضة بالغربية وتحت إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة ورئيس الاداره المركزيه للتنميه الرياضيه والدكتورة غاده جمال الدين مدير الإدارة العامه للقاعده الشعبيه ومشرف المشروع بالوزارة .
واكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية على استمرار تنفيذ هذا المشروع لتشجيع ممارسة الرياضة بين جميع الفئات العمرية فى كل مكان وخاصة بالاحياء الشعبية بالمحافظة مشيرا إلى أهمية الرياضة فى الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وخصوصا الذى يقوم على تنفيذ المشروع مجموعه من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية