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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والمتاجر بـ الإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:53 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات المتنوعة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم– لهم معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال إرتكاب جرائم سرقات السيارات والمتاجر ، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( مقص حديدى المستخدم فى إرتكاب جرائمهم ) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بإرتكاب ( عدد 9 جرائم سرقات متنوعة ) وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى مخفيها ( عاطلين - سيئى النية – مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .
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