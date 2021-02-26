توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت.. صور

توافدت الجماهير على أجنحة الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "ايجيبت آرت فير " المقرر انطلاقها بعد قليل وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويُعد " ايجيبت آرت فير " المُقام على أرض مصر، الحدث الفني الأكبر في الوطن العربي.





تكمن أهمية هذا الحدث الاستثناني في جمعه لنخبة متميزة من فناني الوطن العربي على أرض مصر، الأمر الذي يعكس دور مصر الريادي في الفنون والثقافة، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والمهتمين بالفن التشكيلي والنقاد وهواه الاقتناء من كبار جامعي الاعمال الفنية، ورجال أعمال والسينمائيون والشخصيات العامة من مصر والعالم العربي .





يُعد إقامة هذا الحدث الفني الكبير في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنانية بسبب وباء كورونا، بمثابة إقرار بالمقاومة من أجل تنشيط الحركة الفنية بمصر والوطن العربي ومحاولة للتعافي على الساحة الفنية والنشاط التشكيلي، ويرجع القرار الى مجلس أمناء "معرض مصر الدولي للفنون "، وهم مجموعة من الشخصيات العامة والمشاهير والفنانين والأكاديميين والنقاد، من بينهم محمد يونس مدير جاليرى آزاد، والفنان الدكتور أحمد نوار ، الفنان الدكتور محمد عبلة، والفنانة والناقدة دكتور أمل نصر، والفنانة الممثلة السورية كِندة علوش وآخرون .





يشهد المعرض إقامة مجموعة من الندوات حول موضوعات وقضايا معنية بالفنون التشكيلية المعاصرة وتنوع معالجاتها وصياغاتها، وذلك لإثراء الحدث وخلق حالة من الحوار الفني الثقافي، بين الفنانيين المصرين والعرب، ومن جانبه وجه مجلس الأمناء الدعوة للمشاركة من الفنانين وقاعات العرص بمصر وخارجها لتقديم مشهد فني معاصر يحمل العديد من التجارب المعاصرة. كما تقرر إهداء هذه الدورة لروح الفنان القدير الراحل "عمر النجدي 1931 – 2019 " .





يُشارك في هذه الدورة ما يزيد على 120 فنان وفنانة مصريين ما بين تشكيلين ونحاتين من مختلف الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة، منهم "أحمد نوار ، عبد الفتاح البدري، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الوهاب، أحمد مجدي، أسماء سامي، أحمد قدري، أشرف رضا، أحمد عبد الوهاب، أحمد عثمان، محمد عرابي، محمد رضوان، سمير فؤاد، إيمان عزتـ، إسراء زيدان، أسامة فريد، محمد أبو الوفا، محمد بنوي، نجيب معين، عمار شيحة، أمينة سالم، جورج لطفي، وائل درويش، ياسمين الحاذق، علاء عوض، علي سعيد، أيمن لطفي، لينا أسامة، مهنى ياقوت، مصطفى سليم، صبري منصور ، عبد الغفار شديد، جورج بهجوري، محمد عبلة، سعاد عبد الرسول، سعاد مردم.. وغيرهم .



