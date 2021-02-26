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فيديوجراف.. امرأة قوية .. المذيعة لينا شاكر تحلق شعرها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
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منار شعبان
كشفت الإعلامية لينا شاكر المذيعة بقنوات النيل المتخصصة "نايل لايف" عن مرضها بالسرطان، وسقوط شعرها بسبب جلسات الكيماوي، وروت تفاصيل مؤلمة عبر رسالة طويلة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن مرضها ومرض والدتها وصديق لها بنفس المرض.

شاهد ايضا:

انهالت على المذيعة لينا شاكر التعليقات الداعمة لها من خلال حسابها على صفحتها الشخصية فيسبوك وكان أبرز المشاركين المذيعة إنجي علي والإعلامي شريف مدكور والذي يعتبر من أكثر اصدقائها المقربين والذي عاني من نفس المرض منذ سنوات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول إصابة المذيعة لينا شاكر بالسرطان من خلال الفيديوجراف التالي.
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