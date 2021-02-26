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أخبار العالم

رسالة عاجلة من أمير قطر لـ خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:53 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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محمود نوفل
تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، رسالة تعزية من أمير قطر  تميم بن حمد آل ثاني  في وفاة الامير  فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وكان الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، اعلن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي إنه سيتم الصلاة على الأمير المتوفى في وقت لاحق من اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في 14 فبراير الجاري، وفاة الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. 

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