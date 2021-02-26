بفستان فوشيا.. سارة خليفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت المذيعة سارة خليفة على مشاركة متابعيها صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت سارة خليفة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا بأكمام قصيرة باللون الفوشيا وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، وقامت برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.









وأكملت سارة إطلالتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، مع اختيار الآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، واكتفت بارتداء الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.







