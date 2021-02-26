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أخبار العالم

10 دنانير وهاتف.. مصري يتعرض للسرقة في الكويت وإجراء عاجل من الشرطة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:18 م
شرطة الكويت
شرطة الكويت
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محمود نوفل
تعرض وافد مصري بدولة الكويت الي السرقة علي يد احد الأشخاص المجهولين والذي ادعي انه رجل أمن.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد شرع ‏رجال مباحث الجهراء بالبحث عن شخص مجهول سلب وافدا مصريا 10 دنانير وهاتفا نقالا بانتحال صفة رجل أمن.


وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد أفادت  بأن مواطنًا مصريًا أقدم على الانتحار باستنشاق الغاز في منطقه الفردوس بمحافظة الفروانية الكويتية.

وأوضحت الصحيفة أنه عُثر على المصري المنتحر مستلقيًا على الفراش وبجانبه أنبوبه غاز مفتوحة، علما بأنه مختف منذ 4 أيام وتم إبلاغ النيابة وسجلت جناية انتحار وجرى إبلاغ الأدلة الجنائية لرفع الجثة.

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