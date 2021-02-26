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تعليم

قبل ساعات من الامتحانات.. محظورات على الطلاب تجنبها داخل اللجان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:10 م
طلاب
طلاب
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إسلام خالد
ينطلق غدآ ماراثون امتحانات منتصف العام الدراسي على مستوى الجامعات المصرية وتقام الامتحانات هذا العام وسط أجواء من الاجراءات الاحترازية الغير مسبوقة على مستوي الجامعات المصرية بسبب إقامتها فى وسط أجتياح  فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .

وأعلنت الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضيف كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها ويجب على الطلاب الالتزام بهذه المحظورات حتى لا يتعرضون للمساءلة أو يحولون لمجلس تأديبي.

ونسرد لكم مجموعة من هذه المحظورات :

1- عدم السماح بدخول الى الجامعة ولجنة الامتحانات بدون إرتداء الكمامة.

2- قياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة ولجنة الامتحان الـتأكيد على عدم إصابة الطالب بفيروس كورونا.

3- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

4- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.

5- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.

6- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش.

7- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

8- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.

9- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.

10- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

11- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط.

12- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل.

13- يحذر الحديث الجانى داخل اللجان.


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