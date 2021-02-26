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رياضة

أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الثاني لـ سيراميكا كليوباترا في شباك المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:45 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
سجل سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك المصري البورسعيدي، بالمباراة المقامة حاليا علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، لتصبح النتيجة 2-2 ضمن مباريات المؤجلة من الجولة التاسعة. 

واحرز احمد ياسر ريان، هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة ، في حين سجل المصري هدفه الاول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .

وتقدم المصري عن طريق أوستين أموتو في الدقيقة 29 وتعادل احمد ياسر ريان في الدقيقة 37 من عمر اللقاء من ضربة جزاء . 

وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: عامر عامر 

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - شريف دابو

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - رجب عمران - ميدو جابر 

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - ضياء- قنديل - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - فابريس نجا - ونيفول كوبينا - صالح جمعه 
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