ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حافظوا على كبار السن.. رسالة عاجلة من الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:06 م
المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، رسالة عاجلة بشأن فيروس كورونا المستجد، تخص كبار السن، حيث طالب جميع أفراد المجتمع، بالمحافظة على صحة والديهم، وكبار السن.

وعبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، غرَّد العبدالعالي : "أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا".

وأضاف: لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

كما حثَّ العبدالعالي، الجميع، بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"؛ لأخذ موعد لتلقي اللقاح.

وكانت إصابات فيروس "كورونا" في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 346 إصابة، منخفضا عن أمس بـ 10 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 376 ألفا و723، بزيادة 346 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 356 حالة.

وتم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 367 ألفا و691 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6483 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2549 حالة، منها 477 حالة حرجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

162 إصابة جديدة.. استقرار ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في السعودية

استقرار ملحوظ.. السعودية تسجل 181 إصابة و8 وفيات بـ كورونا في 24 ساعة

177 حالة جديدة.. السعودية تسجل انخفاضا في إصابات كورونا عن أمس

خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية.. وتعافي 205 حالات

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. نداء عاجل من الصحة السعودية

ترشيحاتنا

تحذير من مادة مسرطنة تستخدم في الفينو ونوع جبن.. تفاصيل

سيف العدل.. مصري أخطر من "بن لادن" يتولى زعامة القاعدة

اتحاد الكرة يرصد راتبا كبيرا لخليفة محمود سعد فى الإدارة الفنية .. تعرف عليه

محمد فضل الله: الزمالك مهدد بعقوبات حال إصدار الرياضية الدولية حكما لصالح أتشيمبونج

ببطن مكشوف.. لاميتا فرنجية تستمتع بأجواء الشتاء على البحر

بعد اعتراضه على حكم مباراة الجونة.. تقرير أمين عمر يحسم موقف رمضان صبحي من العقوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

شاهد.. كيف تناول مغامرون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم بعد القفز من طائرة

رفض الترشح لرئاسة مصر وابتعد عن السياسة.. محطات في حياة أحمد زويل