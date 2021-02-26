حافظوا على كبار السن.. رسالة عاجلة من الصحة السعودية بشأن فيروس كورونا

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي ، رسالة عاجلة بشأن فيروس كورونا المستجد ، تخص كبار السن ، حيث طالب جميع أفراد المجتمع ، بالمحافظة على صحة والديهم ، وكبار السن.





وعبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ، غرَّد العبدالعالي : "أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا".





وأضاف: لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.





كما حثَّ العبدالعالي ، الجميع ، بضرورة المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"؛ لأخذ موعد لتلقي اللقاح.





وكانت إصابات فيروس "كورونا" في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 346 إصابة، منخفضا عن أمس بـ 10 حالات.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 376 ألفا و723، بزيادة 346 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 356 حالة.





وتم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 367 ألفا و691 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).





كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6483 حالة وفاة.



