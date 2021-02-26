ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يعبر عقبة "سبورتنج" في دوري محترفي اليد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني طارق محروس، على نظيره سبورتنج السكندري بنتيجة 29 – 23، في إطار الجولة السابعة من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم “المارد الأحمر” بنتيجة 14 – 13، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد “الشياطين الحمر” للنقطة رقم 22 يحتلون بهم صدارة الترتيب العام انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي انطلقت منذ قليل.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يحصل على تعويض خيالي من شركة طيران بسبب مشروب كحولي

شاهد.. كيف تناول مغامرون وجبة بيتزا على ارتفاع 14 ألف قدم بعد القفز من طائرة

رفض الترشح لرئاسة مصر وابتعد عن السياسة.. محطات في حياة أحمد زويل