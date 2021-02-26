الناصر والطاهر.. بشرى خير لجماهير الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مفاجاة سعيده للجماهير الحمراء بعودة الثنائي ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر للمشاركة في التدريبات من جديد.





وشارك ناصر ماهر في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته والتي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.





وخضع ناصر ماهر لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في المران.

كما شارك طاهر محمد طاهر في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة والانتهاء من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.





وكان طاهر قد اشتكى من إصابة عضلية وخضع لبرنامج تأهيلي، وانتظم اليوم في مران الأهلي الجماعي.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر اقامتها مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.