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مستشار الرئيس: تحركنا لشراء لقاح كورونا قبل إنتاجه وتعاقدنا على 20 مليون جرعة.. فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:33 م
مستشار الرئيس للصحة
مستشار الرئيس للصحة
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، إن مصر تعاقدت علي مجموعة من اللقاحات في بداية ظهورها، معقبا: "تحركنا منذ فترة طويلة من قبل أن يتم إنتاج اللقاحات".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تعاقدت مع المؤسسات الصحية الدولية المنوط بها توفير وتوزيع وإتاحة اللقاحات لدول العالم، وبدأ اللقاح يصل إلى مصر تباعا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، إلى أنه في إطار العلاقات الوطيدة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، أرسلت الصين 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني، كهدية مجانية لمصر، مؤكدا أن مصر أجرت العديد من الدراسات على اللقاحات التى حصلت عليها.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، أنه من المنتظر أن تصلنا دفعات أخرى من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.
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