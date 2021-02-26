قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار عن تقسيم مجاويش، جنوب الغردقة، غدا السبت؛ للسماح لقسم الصيانة بإدارة شبكات البحر الأحمر، بصيانة المحولات المنتظمة.



وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له، أن فصل التيار الكهربائى عن تقسيم مجاويش سيبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا؛ لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها.

وأكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.