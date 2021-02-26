ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة وكيل أوقاف القليوبية بفيروس كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:09 م
إصابة وكيل أوقاف
إصابة وكيل أوقاف القليوبية بفيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية في القليوبية،   عن إصابة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.



وأكدت المصادر استقرار حالة وكيل وزارة الأوقاف الصحية وخضوعه للعلاج في العزل تحت إشراف طبي عالي المستوى حتى يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.


كما أعلنت المصادر عن تعافى 3 حالات جديدة من الفيروس اليوم من بينهم سيدة 56 سنة حيث إن الحالات الـ3 أجرت مسحتين متتاليتين أثبت خلوهما من الإصابة بالفيروس وتم إجراء خروج لهم والتوصية باستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يوما لتمام الشفاء.


واكدت المصادر تعافى طفلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها بعد تقديم الرعاية الصحية لهما مع استمرار فترة النقاهة المنزلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها.. صور

محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف ميدان كاميليا ورصف شارع فريد ندا ببنها

دعمًا لمنظومة الصرف الصحي.. رئيس شركة المياه يتفقد سيارات كسح جديدة

قطع التيار الكهربائي عن ميت نما بشبرا الخيمة 4 ساعات.. اليوم

بسبب مخالفات البناء.. إحالة مسؤولي التنظيم بالخانكة للتحقيق

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأمم المتحدة بشأن توزيع لقاحات كورونا

دبي.. قرار إماراتي عاجل بشأن فيروس كورونا

الأعداد تنحسر.. مستشار الرئيس: تجاوزنا ذروة الموجة الثانية من كورونا

الأهلي يفقد جهود نجم الفريق أمام طلائع الجيش

كامل الوزير: الرئيس كلف بتنفيذ القطار السريع مرة واحدة.. والفلوس هتتوفر

سيف العدل.. مصري أخطر من "بن لادن" يتولى زعامة القاعدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة توثق انتقامها من حبيبها الخائن.. وتحصد 10 ملايين مشاهدة على تيك توك

مواصفات نيسان مكسيما 2021 في السعودية بعد طرحها رسميا.. صور

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها