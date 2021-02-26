إصابة وكيل أوقاف القليوبية بفيروس كورونا

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية في القليوبية، عن إصابة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بفيروس كورونا المستجد.













وأكدت المصادر استقرار حالة وكيل وزارة الأوقاف الصحية وخضوعه للعلاج في العزل تحت إشراف طبي عالي المستوى حتى يجتاز مضاعفات الإصابة بالفيروس.









كما أعلنت المصادر عن تعافى 3 حالات جديدة من الفيروس اليوم من بينهم سيدة 56 سنة حيث إن الحالات الـ3 أجرت مسحتين متتاليتين أثبت خلوهما من الإصابة بالفيروس وتم إجراء خروج لهم والتوصية باستكمال العلاج بالعزل المنزلي 15 يوما لتمام الشفاء.









واكدت المصادر تعافى طفلين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها بعد تقديم الرعاية الصحية لهما مع استمرار فترة النقاهة المنزلية.