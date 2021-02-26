السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بـ كفر الشيخ

شب حريق بالطابق الثاني بمنزل بقرية أم جعفر التابعة لمركز كفر الشيخ، والتهمت ألسنة اللهب محتويات غرفتين، دون أي إصابات في الأرواح.





وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية أم جعفر، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.





على الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.





وتبين من خلال المعاينة الأولية، نشوب الحريق في غرفتين بشقة مساحتها حوالي 150 مترًا مربعًا، بالطابق الثاني بمنزل ملك س.أ 50 سنة، فلاح، ما أدى إلى احتراق محتويات الغرفتين، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو فيات.





كلفت إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث بالتحرى عن الواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية؛ لإجراء المعاينة اللازمة؛ لبيان سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.