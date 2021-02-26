منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد

قرر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اعتماد تركيب ساري الإنارة العامة والذي يعمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، وبالارتفاع الذي يسهل صيانته بصورة مستمرة.





يأتى ذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة إنارة الميادين والشوارع التي تحتاج إلي رفع كفاءة الإنارة العامة.





وتم تركيب 5 ساري إنارة ذات الكشافات الليد وجار تركيب وتغطية بعض المناطق والمزلقانات التي تحتاج إلي رفع كفاءة الإنارة العامة لتحقيق الرؤية الأوضح بتكلفة مناسبة جدا لأسعار السوق المحلية بمنتج مصري 100% ذات كشافات ليد موفرة للطاقة وسهلة الصيانة والتركيب، ويمثل أول عمود ساري يتم تركيبه بمحافظات الصعيد.