ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:41 م
تركيب أول عمود ساري
تركيب أول عمود ساري انارة بمحافظات الصعيد
Advertisements
شمس يونس
قرر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اعتماد تركيب ساري الإنارة العامة والذي يعمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، وبالارتفاع الذي يسهل صيانته بصورة مستمرة.

يأتى ذلك في إطار تطوير ورفع كفاءة إنارة الميادين والشوارع التي تحتاج إلي رفع كفاءة الإنارة العامة.

وتم تركيب 5 ساري إنارة ذات الكشافات الليد وجار تركيب وتغطية بعض المناطق والمزلقانات التي تحتاج إلي رفع كفاءة الإنارة العامة لتحقيق الرؤية الأوضح بتكلفة مناسبة جدا لأسعار السوق المحلية بمنتج مصري 100% ذات كشافات ليد موفرة للطاقة وسهلة الصيانة والتركيب، ويمثل أول عمود ساري يتم تركيبه بمحافظات الصعيد.
منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد
منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد
منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد
منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد
منتج مصري 100%.. تركيب أول عمود ساري إنارة بمحافظات الصعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن قرى جنوب الخارجة بالوادي الجديد للصيانة

بتكلفة 1.7 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس في الوادي الجديد.. غدا

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد مشروعات تنموية بشرق العوينات

تركيب كشافات إنارة بطريق المعصرة الشيخ حسين بملوي

ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

ماذا حدث على متن الطائرة فريال.. قائد رحلة الزمالك يكشف كواليس عبور أجواء موريتانيا

أحمد فتحي يوجه رسالة غامضة: روحي أنقى ونفسي أصفى

باستنشاق الغاز.. انتحار مصري في الكويت

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

إجراءات احترازية مشددة.. كيف استعدت الجامعات لاستقبال الطلاب غدا لبدء الامتحانات؟

شيري عادل تعود للمنزل بعد عملية جراحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرو أسود.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

وفاة مفاجئة.. العثور على جثة شاب بعد 25 محاولة لحجز موعد مع طبيب