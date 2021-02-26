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تعليم

مدارس القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:49 م
مدارس القليوبية تنهى
مدارس القليوبية تنهى استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأ
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إبراهيم الهوارى
أكدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية  أن المدارس على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال امتحانات نصف العام وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 


وأشارت وكيل تعليم القليوبية في تصريحات صحفية لها إلى أنه تم التأكيد علي نظافة المدارس والفصول وتعقيم المدارس قبل دخول الطلبة الامتحان وبعد خروجهم من الامتحان؛ بالإضافة إلى التأكد علي تجهيز الفصول التي تشهد تواجد لجان الامتحان، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس. 

وشددت سماح إبراهيم على ضرورة لبس الكمامات للطلبة والمراقبين وجميع العاملين بالمدرسة، والحفاظ على المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلبة.

كما وجهت وكيل تعليم القليوبية على ضرورة توفير الرعاية الصحية للطلبة والاطمئنان علي الحالة الصحية للطلبة والتأكد علي عدم وجود أي معوقات تعوق أداء الامتحانات.

من ناحية اخري صرح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بأن المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد مقترح البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.

وأضاف الجيزاوى أن البرنامج سوف ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج التدريبي مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والاشراف وادارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه قال الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى للمركز إن أولى جلسات البرنامج التدريبي سوف تبدأ خلال الفترة من 6 - 8 مارس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على أن يتم حجز الدورة بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
مدارس القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور
مدارس القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور
مدارس القليوبية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. صور
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