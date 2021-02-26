جراحة دقيقة بمستشفى العامرية لإنقاذ شاب تعرض لكسر بالجمجمة وقطع بأغشية المخ

قال الدكتور "سعيد السقعان"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الفريق الطبى بمستشفى العامرية العام نجح، أول أمس الأربعاء، فى إجراء عملية جراحية كبرى بالمستشفى لعلاج شاب فى العقد الثالث من العمر تعرض لحادث طريق يوم 13 فبراير الجاري، نتج عنه كسر منخسف بالجمجمة ومحجر العين العلوى الأيمن وقطع بأغشية المخ.





وأوضح "السقعان" أن المريض تم حجزه يوم الحادث بالعناية المركزة بالمستشفى، ثم قسم الرجال لتجهيزه للعملية حيث قام جراحو المخ والأعصاب وجراحو الوجه والفكين برفع الجزء المنخسف من عظام الجمجمة وإصلاح اغشية المخ وترقيعها وإصلاح محجر العين بواسطة تركيب شبكة وتثبيتها بواسطة مسامير متناهية الصغر فى عملية استغرقت ما يزيد على أربع ساعات.

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من جانبه قال الدكتور "مصطفى الطويل"، مدير المستشفى، إن المريض حالته جيدة بعد الجراحة، حيث يتناول الطعام ويتحدث إلى الطاقم الطبى ، وهو تحت المتابعة من أطباء المستشفى لحين تمام الشفاء .





شارك فى إجراء العملية الأطباء دكتور "أحمد الزبيق" ودكتور "كريم رزيقة" ودكتور "احمد هشام" و دكتور "محمود جمال".