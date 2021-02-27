رقم صادم.. شيرين رضا تكشف عن عمرها الحقيقى

قالت الفنانة شيرين رضا، إن أغرب معاكسة تعرضت لها كانت من شخص يدعى محمد وعمره 25 عامأ ويريد الزواج منها واصفة "كانت معاكسة غريبة، لافتة إلى أنها لم تتزوجه.





وداعبت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، جمهورها أثناء الحلقة بأن عمرها الحالى 28 عامأ، لافتة إلى أن عيوب الشهرة هى عدم قدرة الشخص على فعل أى شئ يرغبه.





وعند سؤالها على أجمل ممثلة أجابت " مقدرش أجاوب عن السؤال ده لأن مفيش حد احلى منى" ، مشيرة إلى أنها أحبت كافة أعمالها الدرامية خاصة أنها نتج عنها ذكريات عديدة.





وتابعت أن إنها تعلمت من والدها الصبر، وتفهم الأشخاص من حولها، أما من والدتها؛ فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يوما لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها، ولكنها كانت تتبع طرقا أخرى للعقاب.