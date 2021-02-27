راسمة 9 تاتو على جسمى... شيرين رضا تكشف الأقرب منهم لـ قلبها

قالت الفنانة شيرين رضا، إن قصة حياتها إذا كانت عمل درامى سيكون اسمها "يا لهوى" لافتة إلى أنها لم تمانع مطلقأ في تأدية دور الأم في أعمالها الدرامية للفنانة غادة عادل وآسر ياسين.

وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أنها تمتلك 9 "تاتو" فى جسدها لافتة إلى أن أغلى تاتو تمتلكه يخص ابنتها نور وهو المرسوم على ذراعيها.





ولفتت إلى أن الهدية المفضلة إليها هى الألماظ، مشيرة إلى أنها ترغب بعد 10 سنوات أن تعيش فى جزيرة بمفردها برفقة أصدقائها.





وأشارت إلى أن أفضل شئ تفضله فى السفر هو الوصول إلى المكان الذى تريده بسرعة دون انتظار ومسافة، لافتة إلى أن أسبابها للسفر ينحصر ما بين العمل والترفيه.