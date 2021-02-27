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السيناريست ناصر عبد الرحمن: الجمهور عرفني من فيلمي "هي فوضي" و"حين ميسرة"

السبت 27/فبراير/2021 - 06:02 ص
السيناريست ناصر عبد
السيناريست ناصر عبد الرحمن
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حمزة شعيب
قال السيناريست ناصر عبد الرحمن، إن مشروع تخرجه كان فيلم المدينة في عام 1994، وإخراج يسري نصرالله، كما أن فيلم تم تصويره أثناء قضائه فترة تجنيده في الجيش، علاقته بيوسف شاهين تمتد من أيام تواجده في المعهد للدراسة.

وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه معرفة الجمهور به بدأت من فيلمي هي فوضي، وكذلك فيلم حين مسيرة، ولكن فيلم المدينة حق جوائز خارج مصر.

وأوضح أن الفن هو رسالة ترصد واقع بكل تفاصيله سواء كانت إيجابية او سلبية، فدورنا هو تجسيد الواقع بكل مهنية وإحترافية
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