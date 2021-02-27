شيرين رضا في ضيافة الابلة فاهيتا.. الهضبة رومانسي ولسه بيغني لي.. وراسمة 9 تاتو على جسمى وعشت احلى قصة حب وانا عندي 11 سنة

الفنانة شيرين رضا في ضيافة الابله فاهيتا:

انا من برج السرطان وبحب عائلتي وبعشق المنزل

تعلمت من والدي الصبر ومن امي الترتيب والنظام

قصة حياتي لو كانت عمل درامى سيكون اسمها "يا لهوى"

نفسي اعيش في جزيرة لوحدي برفقة اصدقائي





حلت الفنانة شيرين رضاضيفًا في برنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى حيث تطرق الحوار حول مؤهلها الدراسى ورحلة دخولها الفن ، وبداية علاقتها ب طليقها الفنان عمرو دياب وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى : "معايا إعدادية نفسي اعيش في جزيرة لوحدي برفقة اصدقائي ولو تقدم لي الممثل الأمريكى جونى ديب لطلب الزواج سأوافق"





وقالت الفنانة شيرين رضا ، إن اسم الدلع الخاصة بها "شيكا" كنوع من التغيير، لافتة إلى أنها مواليد 7 يوليو ومن مواليد برج السرطان مشيرة إلى أنها تتسم بحبها الشديد للمنزل، والعائلة.





وخلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أجابت عن سؤال حول مؤهلها الدراسى، قائلة انها رسبت فى الثانوية العامة وسافرت إلى الخارج لاستكمال دراستها ولكن مؤهلها فى مصر هو الاعدادية.





وأشارت إلى أن وزنها 60 كيلو أما طولها 167، واصفة نفسها بالخفيفة واللذيذة، لافتة إلى أن بنت وحيدة وليس لديها اخوة.





وأكدت أنها تعلمت من والدها الصبر، وتفهم الأشخاص من حولها، أما من والدتها فقد ورثت الترتيب والنظام، لافتة إلى أنها لم تلجأ يومأ لتعذيب ابنتها أو سوء معاملتها ولكنها كانت تتبع طرق أخرى للعقاب.





وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أن الممثل الأمريكى جونى ديب، لو تقدم لطلب زواجها؛ ستوافق، لافتة إلى أنه فى حالة طلبها لخطبة رجل؛ سيكون الممثل الأمريكى براد بيت.





وأشارت إلى أن عقابها لابنتها كان عبارة دخولها غرفتها وامتناعها عن لمس الأرض، لافتة إلى أن مصيفها فى الطفولة، كان العجمى، والذي شهدت اول قصة حب لها، وكان عمرها وقتئذ 11 عاما.





ولفتت إلى أن أول قصة حب جمعتها بطفل يدعى "عادل"، واصفة إياه "كان حلو أوى"، أما آخر قصة حب عاشتها، جمعتها بشخص يدعى "محمد" واصفة إياها بـ"الساخنة".





وقالت الفنانة شيرين رضا ، إن أغرب معاكسة تعرضت لها كانت من شخص يدعى محمد وعمره 25 عامأ ويريد الزواج منها واصفة "كانت معاكسة غريبة، لافتة إلى أنها لم تتزوجه.





وداعبت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى ، جمهورها أثناء الحلقة بأن عمرها الحالى 28 عامأ، لافتة إلى أن عيوب الشهرة هى عدم قدرة الشخص على فعل أى شئ يرغبه.





وعند سؤالها على أجمل ممثلة أجابت "مقدرش أجاوب عن السؤال ده لأن مفيش حد أحلى منى" ، مشيرة إلى أنها أحبت كافة أعمالها الدرامية خاصة أنها نتج عنها ذكريات عديدة.



وقالت الفنانة شيرين رضا، إن قصة حياتها إذا كانت عملا دراميا سيكون اسمها "يا لهوى" لافتة إلى أنها لم تمانع مطلقأ في تأدية دور الأم في أعمالها الدرامية للفنانة غادة عادل وآسر ياسين.

وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أنها تمتلك 9 "تاتو" فى جسدها لافتة إلى أن أغلى تاتو تمتلكه يخص ابنتها نور وهو المرسوم على ذراعيها.





ولفتت إلى أن الهدية المفضلة إليها هى الألماظ، مشيرة إلى أنها ترغب بعد 10 سنوات أن تعيش فى جزيرة بمفردها برفقة أصدقائها.





وأشارت إلى أن أفضل شئ تفضله فى السفر هو الوصول إلى المكان الذى تريده بسرعة دون انتظار ومسافة، لافتة إلى أن أسبابها للسفر ينحصر ما بين العمل والترفيه.









وأضافت الفنانة شيرين رضا، إن بدايتها فى عالم الفن كانت فى مجال الإعلانات، لافتة إلى أنها كانت فى العجمى وقتئذ والمنتج طارق نور كان يريد تصوير إعلان على البحر وطلب منها تصوير الإعلان فوافقت.





وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون أى، أن علاقتها بطليقها الهضبة عمرو دياب عندما قامت ب إعلان له وتعرفت عليه خاصة أنه كان صديق مشترك لأصدقائها وبعد ذلك جمعتهما قصة حب، لافتة ان الاخير رومانسى ولا زالت تجمعها بطليقها عمرو دياب علاقة صداقة معقبة "صحاب وبيغنيلى لحد دلوقتى".

ولفتت إلى أن بعد طلاقها من عمرو دياب تزوجت بعد عامين ثم انفصلت، مؤكدة أنها لم تفكر فى الزواج نهائى فى الوقت الحالى .





وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر بالثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير .









قالت الفنانة شيرين رضا، إن والدتها من صربيا من جزيرة كريت وكانت تتمتع بجمال كبير لافتة إلى أن الأخيرة كانت بالرينا وتلعب الباليه أم والدها الراحل محمود رضا كان والده يعود إلى أصول تركية.





وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أن والدها الراحل محمود رضا كانت متفتح وكان يعلمها منذ الصغر الجمباز.





ولفتت إلى أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح معقبة "مليش فى الرقص الاستعراضي لكن أعرف رقص الدلع، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها .





وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر ب الثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.









كما قدمت الدمية أبلة فاهيتا الفنانة شيرين رضا خلال استضافتها بالحلقة بأنها ثاني أجمل امرأة فى مصر بعدها وهو ما دفع الأخيرة ب الدخول فى نوبة ضحك.





وأوضحت "رضا"، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى، أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا عند انعدام حاسة الشم لديها وعملت فحص وتأكدت من إصابتها الفيروس.

ولفتت إلى أنها لم ترغب فى الرقص خاصة أنها لم تجيد الرقص الاستعراضى على المسارح ، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى عبارات الثناء على جمالها.





وأشارت إلى أن بعد رسوبها فى مصر بالثانوية العامة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقامت هناك بدراسة تصميم الأزياء ، لافتة إلى أن والدها الراحل محمود رضا طالب منها الرجوع إلى مصر ثم قامت بعمل الفوازير.