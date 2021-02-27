أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد "كورونا" بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

حذّرت أخصائية مناعة إيطالية، الجمعة، من خطورة اقتراح رئيس الوزراء، ماريو دراجي، بإعطاء أكبر عدد من المواطنين جرعة أولى من لقاح (كوفيد-19) أمر محفوف بالمخاطر، واصفة التطعيم ضد فيروس "كورونا" بجرعة واحدة بأنه "خطأ فادح جدا".



وأضافت أخصائية المناعة بجامعة بادوڤا الإيطالية، أنتونيلا ڤيولا، في تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية: "لا يمكننا لعب النرد بصحة الناس، بل علينا الاعتماد على الحقائق".



وشددت على أن "لدينا لقاحات ذات فعالية عالية للغاية، تحافظ على مستوى عالٍ لفعالية الأجسام المضادة لفترة طويلة، لكن يجب أن تدار بالطريقة الصحيحة. إذا كنا في عجلة من أمرنا، فإننا نخاطر بعدم حماية الناس وتسهيل خلق سلالات جديدة" لفيروس كورونا. مضيفة: "يجب أن نفهم إن كنا دولة تطبق علاجًا بناءً على أدلة أو معطيات، أم دولة تتبع علاجًا قائمًا على الحدس والخبرة".



وأضافت الخبيرة المناعية، أن "فكرة التطعيم بجرعة واحدة بديهية، لكنها غير مدعومة بالبيانات العلمية في الوقت الحالي"، فـ"لا توجد بيانات مؤكدة بأنه يمكننا بهذا النظام حماية المواطنين حقًا، ليس من فيروس سارس ـ كوف ـ 2 الأصلي فقط، بل من متغيراته أيضًا، كما أننا لا نعرف لأي مدة سنحميهم".