رضا عبد العال: باتشيكو مدرب متواضع وجاي "ياكل عيش"

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في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد"

، أن نادي الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، ولكن باتشيكو يفشل في استغلالهم بشكل صحيح ،حيث يتحمل المسؤلية الكاملة عن ضياع النقاط من الزمالك في أفريقيا .