خاص.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني.. وأستطيع تحقيق بطولات لو كنت مكانه

أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، أن النادي الأهلي "كبير" على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، المدير الفني الحالي، خاصة وأن الفريق تتوافر به جميع عوامل النجاح حاليا.





وأضاف عبد العال ، في تصريحات لموقع "صدي البلد" ، أن النادي الأهلي لا ينقصه أي شيء خلال الفترة الحالية؛ ليتصدر الدوري ومجموعته في دوري أبطال افريقيا ، والذي لم يحدث؛ بسبب وجود "موسيماني" ، الذي يتحمل المسؤولية كاملة لوضع الأهلي الحالي.





وأوضح عبد العال ، أن موسيماني مسؤول مسؤولية كاملة عن هزيمة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني؛ نتيجة إشراكه 3 لاعبين في وسط الملعب ، في أمر غير مفهوم بالمرة، نظرا لتواضع مستوى فريق سيمبا.





وأشار عبد العال الي انه يستطيع تحقيق البطولات مع الأهلي حيث تتوافر داخل النادي جميع الإمكانات التي تعد أي مدرب للوصول للبطولة بسهولة سواء على مستوى اللاعبين أو مستوى الإمكانات المتاحة أمام اللاعبين جميعا.



