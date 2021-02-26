ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص.. رضا عبد العال: الأهلي كبير على موسيماني.. وأستطيع تحقيق بطولات لو كنت مكانه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
أكد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، أن النادي الأهلي "كبير" على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي، خاصة وأن الفريق تتوافر به جميع عوامل النجاح حاليا.

وأضاف عبد العال، في تصريحات لموقع "صدي البلد"، أن النادي الأهلي لا ينقصه أي شيء خلال الفترة الحالية؛ ليتصدر الدوري ومجموعته في دوري أبطال افريقيا، والذي لم يحدث؛ بسبب وجود "موسيماني"، الذي يتحمل المسؤولية كاملة لوضع الأهلي الحالي.

وأوضح عبد العال، أن موسيماني مسؤول مسؤولية كاملة عن هزيمة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني؛ نتيجة إشراكه 3 لاعبين في وسط الملعب، في أمر غير مفهوم بالمرة، نظرا لتواضع مستوى فريق سيمبا.

وأشار عبد العال الي انه يستطيع تحقيق البطولات مع الأهلي حيث  تتوافر داخل النادي جميع الإمكانات التي تعد أي مدرب للوصول للبطولة بسهولة سواء على مستوى اللاعبين أو مستوى الإمكانات المتاحة أمام اللاعبين جميعا.

واختتم رضا عبد العال، تصريحاته، أن النادي الأهلي نموذج وقصة نجاح تمكن أى مدرب من تحقيق البطولات الواحدة تلو الأخري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال يهاجم موسيماني وباتشيكو: شغلتهم في الملعب بررم.. فيديو

سامي قمصان: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

رضا عبد العال: أتمنى فوز الأهلي والزمالك رغم صعوبة الظروف

إبراهيم عبد الجواد: قرارات موسيماني الخاطئة سبب هزيمة الأهلي أمام سيمبا

شريف عبد الفضيل يطالب الجماهير بدعم الأهلي بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

خَطاك الشر يا بو سلمان.. رسالة عاجلة من محمد بن زايد لولي العهد السعودي

الأهلي يفقد جهود نجم الفريق أمام طلائع الجيش

حريق التهم شقتهم.. أم تلقي بأطفالها من الطابق الرابع.. فيديو

احذر.. رسائل واتس آب المزعجة تعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

اتحاد الكرة يرصد راتبا كبيرا لخليفة محمود سعد فى الإدارة الفنية .. تعرف عليه

ترتيب هدافي الدوري.. أوباما فى الصدارة وغياب أهلاوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها الـ43

بملابس شخصيات كرتونية.. بنات أحمد زاهر يثرن الجدل بجمالهن

عرض زواج مشئوم يتسبب في سجن وغرامة العروسين.. تفاصيل