ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء امتحانات كلية هندسة الطاقة بالجامعة المصرية اليابانية.. 28 فبراير

السبت 27/فبراير/2021 - 09:32 ص
الجامعة المصرية اليابانية
الجامعة المصرية اليابانية
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، غدا الاحد  28  فبراير الجارى ، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، لافتة الى انه تم تجهيز قاعات الامتحانات مراعاةً للتباعد الاجتماعى بين الطلاب وتقليل الكثافة داخل اللجان  الى النصف.

اقرأ ايضا:

وشددت عميد الكلية ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.

واوضحت ان الكلية تضم  تخصصات هندسة مصادر الطاقة والهندسة البيئية والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.


و أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة يوم 28  فبراير الجارى، وأنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف. 

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات باعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا،  مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.

وأكد الدكتور سامح ندا، انه تطبيق حزمة من الاجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحضور قبل الموعد والالتزام بارتداء الكمامات.. أهم إجراءات جامعة المستقبل لمواجهة كورونا خلال الامتحانات

جامعة حلوان استعدت لامتحانات منتصف العام الدراسي ..عميدا العلوم والصيدلة: تقسيم الطلاب على دفعات لمنع التزاحم .. والتعقيم والتطهير بشكل دائم لكل المنشآت التعليمية

نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم: الانتهاء من كافة استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

17 فبراير.. بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها

الجامعة المصرية اليابانية: مستعدون لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في 20 فبراير

إجراءات احترازية وتقسيم الطلاب على فترات.. تعرف على استعدادات جامعة بنها للامتحانات

ترشيحاتنا

مين هي أمنا الغولة وليه بنخوف بيها الأطفال.. تعرف على أًصل حكايتها

بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة قبل مواجهة القادسية

بالأبيض والأسود.. جميلة عوض تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

إجراء عاجل من وزير الأوقاف السعودي بشأن أشهر مؤذني المملكة

مدرب سيمبا: توقيت مباراتنا مع الأهلي ليست سببا في هزيمتنا له

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

ماركات عالمية.. تعرف على تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بعد يومين من زفافها.. وفاة عروس بسبب مرض نادر