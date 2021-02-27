بدء امتحانات كلية هندسة الطاقة بالجامعة المصرية اليابانية.. 28 فبراير

أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم - عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، غدا الاحد 28 فبراير الجارى ، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ، لافتة الى انه تم تجهيز قاعات الامتحانات مراعاةً للتباعد الاجتماعى بين الطلاب وتقليل الكثافة داخل اللجان الى النصف.
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وشددت عميد الكلية ، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.
واوضحت ان الكلية تضم تخصصات هندسة مصادر الطاقة والهندسة البيئية والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات.
و أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة يوم 28 فبراير الجارى، وأنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان إلى النصف.
ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات باعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.
وأكد الدكتور سامح ندا، انه تطبيق حزمة من الاجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة إقامة الطلاب بالمدن.