إجراءات احترازية وأعطال فنية.. نرصد بالصور 6 مشاهد تلخص أجواء أول أيام امتحانات أولى ثانوي

شهد أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، السبت، العديد من المشاهد التي لفتت انتباه الجميع على السوشيال ميديا.
تمثل المشهد الأول، في عملية الكشف الحراري على الطلاب على بوابات المدارس، باستخدام الكواشف الحرارية التي تم توفيرها للاطمئنان على حرارة الطلاب قبل دخول المدارس، منعا لوجود أي احتمالية لانتشار فيروس كورونا أثناء فترة الامتحان.
أما المشهد الثاني، فأبرز وجود الزائرات الصحية في المدارس، للتعامل الفوري مع أي طالب تظهر عليه أعراض اشتباه بفيروس كورونا.
وتمثل المشهد الثالث في منع دخول أي طالب إلى اللجنة بدون ارتداء الكمامات، بل وحرص بعض الطلاب أيضا على ارتداء القفازات خوفا من الإصابة بكورونا.
وبالنسبة إلى المشهد الرابع اليوم، فتمثل في مشهد نظافة وتعقيم اللجان الامتحانية قبل دخول الطلاب إليها، والحرص على التهوية الجيدة و التباعد اللازم بين مقاعد الطلاب في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
أما المشهد الخامس، فظهر واضحا في انتشار الشكاوى والاستغاثات عبر فيس بوك و واتساب من بعض الطلاب، الذين زعموا وجود أعطال فنية تمنعهم من الدخول على منصة الامتحان.