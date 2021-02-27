إجراءات احترازية وأعطال فنية.. نرصد بالصور 6 مشاهد تلخص أجواء أول أيام امتحانات أولى ثانوي

شهد أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي اليوم، السبت، العديد من المشاهد التي لفتت انتباه الجميع على السوشيال ميديا.





تمثل المشهد الأول، في عملية الكشف الحراري على الطلاب على بوابات المدارس، باستخدام الكواشف الحرارية التي تم توفيرها للاطمئنان على حرارة الطلاب قبل دخول المدارس، منعا لوجود أي احتمالية لانتشار فيروس كورونا أثناء فترة الامتحان.





أما المشهد الثاني، فأبرز وجود الزائرات الصحية في المدارس، للتعامل الفوري مع أي طالب تظهر عليه أعراض اشتباه بفيروس كورونا.





وتمثل المشهد الثالث في منع دخول أي طالب إلى اللجنة بدون ارتداء الكمامات، بل وحرص بعض الطلاب أيضا على ارتداء القفازات خوفا من الإصابة بكورونا.





وبالنسبة إلى المشهد الرابع اليوم، فتمثل في مشهد نظافة وتعقيم اللجان الامتحانية قبل دخول الطلاب إليها، والحرص على التهوية الجيدة و التباعد اللازم بين مقاعد الطلاب في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.





أما المشهد الخامس، فظهر واضحا في انتشار الشكاوى والاستغاثات عبر فيس بوك و واتساب من بعض الطلاب، الذين زعموا وجود أعطال فنية تمنعهم من الدخول على منصة الامتحان.





ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 لـ 12:15 ظهرا.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.