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مرأة

بإطلالة ملفتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 م
منة فضالي
منة فضالي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت منة فضالي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة جمعت بين اللون الأحمر و الأسود، مع سترة قطنية باللون الأسود و نسقت معهما جاكيت جلد مما منحها إطلالة أنيقة.

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أنتعلت منة فضالي هاف بوت باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات ذات اللون الذهبي، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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