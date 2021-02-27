صحة سيناء تسجل صفر إصابات بكورونا لليوم السادس على التوالي

أصدرت مديرية الصحية بمحافظة شمال سيناء بيانًا اليوم السبت ، أكدت فيه عدم تسجيل المحافظة أي حالات أصابه جديدة بفيروس كورونا،لليوم السادس علي التوالي ، بينما سجلت البيان تماثل حالتين للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في المحافظة لتصل إلى 1768 حالة منذ جائحة فيروس كورونا في ديسمبر عام ٢٠١٩م.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، عن تواجد حالتي إصابة فقط في قسم العزل بمستشفي العريش العام لتلقي العلاج من الاصابه بفيروس كورونا، كما يوجد 65 مواطنًا داخل العزل المنزلي، تحت اشراف الاطقم الطبية من المستشفيات ببئر العبد والشيخ زويد والعريش، نظرًا لاستقرار حالتهم الطبية، ويخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة.

واستقرت أعداد الوفيات التي شهدتها المحافظة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا عند 106 حالات وفاة، حيث لم يسجل البيان اي حالات وفاة جديدة طوال ال٢٤ ساعة الماضية، كما استقرت أعداد الإصابات الجديدة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا عند الرقم 312 حالة.



وقد انطلقت الثلاثاء الماضي ، حملة توعية ضد فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي يشارك فيها فريق من المتخصصين، تشمل مختلف التخصصات ، حيث تتولي إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.



وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة ، إنه تم عقد اجتماعا بالمثقفين الصحيين، وتحدد اليوم الثلاثاء موعد انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة ، انه سيتم تكثيف البرامج التوعوية فى مراكز الرعاية الصحية الأساسية ، لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وتكثيف النشاط التوعوي والمناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية، وإدارة التثقيف والإعلام الصحي وبمواقع التواصل الاجتماعى ومكان الوحدات الصحية لم أكن المحافظة ، وذلك من اجل انخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، علاوة على عقد الندوات فى المصالح الحكومية لتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

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