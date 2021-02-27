257 ألفا و219 طفلا وطفلة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان غدًا

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شاذلي عبد الفتاح



وتهدف فعاليات الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل



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ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.



وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين (ريف – حضر) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم (2252411).



وأكد حنفى أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.



كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حذر من اتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد مروجى الإشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأيضًا زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق.



وأكد المحافظ أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى.



فى نفس السياق أعطى اللواء اشرف عطية تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة أنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض ٥٠ ٪ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي.

تنطلق غدًا الأحد فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.وتهدف فعاليات الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألفا و219 طفلا وطفلة.واقرأ أيضًا:ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين (ريف – حضر) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم (2252411).وأكد حنفى أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.كان اللواء أشرف عطية محافظ أسواناتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضد مروجى الإشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأيضًا زيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق.وأكد المحافظ أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى.فى نفس السياق أعطى اللواء اشرف عطية تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة أنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض ٥٠ ٪ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي.

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